Esnaftan Klimada Enerji Tasarrufu Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Esnaftan Klimada Enerji Tasarrufu Uyarısı

Esnaftan Klimada Enerji Tasarrufu Uyarısı
05.08.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Çetin, A++ enerji sınıfı klimaların tercih edilmesi ve sabit sıcaklıkta çalışılmasının önemini vurguladı.

Eskişehir'de esnaf olan Mustafa Çetin, klima alışverişlerinde enerji sınıfının A++ olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ve kullanırken de cihazın aç-kapat yapılması yerine sabit bir sıcaklıkta çalıştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları her geçen gün yükseliyor. Kent merkezinde zaman zaman 40 dereceye kadar ulaşan sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşatırken, klima ürünlerine daha yoğun ilgi gösteriliyor. Klima alışverişi ve kullanımıyla ilgili detaylara değinen esnaf Mustafa Çetin, A++ enerji sınıfı tercihin önemine dikkat çekti. Çetin, kullanım sırasında ise kapı ve pencerelerin kapalı tutulması gerektiğini söyledi.

"Filtre bakımı yılda 1 kez düzenli olarak yapılmalı"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mustafa Çetin, "Klima seçimi yapılırken yüksek enerji verimliliğine sahip cihazlar tercih edilmeli. Hem ısıtma hem de soğutma özelliği bulunan modeller daha avantajlı. Ortamın büyüklüğüne uygun kapasitede klima seçilmeli. Cihazın daha verimli çalışabilmesi için sıcaklığın sabit tutulması ve filtre bakımının yılda 1 kez düzenli olarak yapılması gerekir. Klima alacak vatandaşlar öncelikle cihazın enerji sınıfına dikkat etmeli. Enerji sınıfının A++ olması hem tasarruf sağlıyor hem de ekolojik denge için önem ifade ediyor" dedi.

"Aç-kapat yapmak yerine sabit sıcaklıkta çalıştırmak daha iyi"

Klimanın verimli çalışabilmesi için ortamın yalıtımının önemli olduğuna dikkat çeken Çetin, "İç ünitenin bulunduğu alanda kapı ve pencerelerin açık kalması dışarıdan sıcak hava girmesine neden olur. Bu da cihazın daha fazla enerji harcamasına yol açar. Tasarruf için mutlaka ortamın izole edilmesi gerekir. Klimaların sürekli açılıp kapatılması enerji tüketimini artırabilir. En doğrusu klimayı belli bir sıcaklıkta sabit çalıştırmak. Örneğin 3-4 saat boyunca 22-23 derecede sabit çalışırsa, ortam daha dengeli soğur. Ardından istenirse kapatılabilir. Sürekli aç-kapa yapmak cihazın performansını da olumsuz etkiler" ifadelerini kullandı.

"Klimanın çarpmaması için doğru derece ayarı şart"

Bakımların ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatan Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

"Filtrelerin yıllık bakımı yetkili servisler tarafından yapılmalı. Bu hem cihazın ömrünü uzatır hem de daha verimli çalışmasını sağlar. Bakımı yapılmamış klimalar hem yeterli soğutma sağlamaz, hem de sağlık açısından risk oluşturabilir. Çok sıcak havalarda hemen serinlemek için dereceler 17-18'e indiriliyor ama bu çok yanlıştır. Bu durum soğuk havanın doğrudan çarpmasına neden olur. Sağlıklı bir kullanım için klima 21-22 dereceye ayarlanmalı. Evler için genellikle 12 bin BTU'luk klimalar yeterli oluyor. Bu ürünlerin fiyatı şu an yaklaşık 31 bin TL civarında. Daha büyük metrekareler için 18 bin veya 24 bin BTU'luk modeller tercih ediliyor. Onların da fiyatı 45-50 bin TL bandında." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Mustafa Çetin, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaftan Klimada Enerji Tasarrufu Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Leroy Sane’nin sözleri kızdırdı Instagram’dan takibi bıraktı Leroy Sane'nin sözleri kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor

11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
10:00
Sahte diploma skandalı büyüyor Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
15:06
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
15:04
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir
ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
14:58
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:45
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
14:39
İzmir’de kent genelinde su kesintisi başlıyor
İzmir'de kent genelinde su kesintisi başlıyor
14:27
Dar gelirlilere müjde Damla Kent Projesi’nde talep toplama başladı
Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı
14:26
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 11:37:27. #7.13#
SON DAKİKA: Esnaftan Klimada Enerji Tasarrufu Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.