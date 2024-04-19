ESO Başkanı Kesikbaş, Vali Aksoy ve Başkan Ataç ile bir araya geldi

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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile bir araya geldi.

Başkan Kesikbaş ve ESO oda yönetim kurulu üyeleri, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Başkan Kesikbaş ve üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

Kesikbaş ayrıca, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'la da makamında bir araya geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından başkanlığa yeniden seçilen Başkan Ataç'ı kutlayan Kesikbaş, yeni döneminin hayırlı olmasını diledi ve çiçek takdim etti. Başkan Ataç, ziyaret ve iyi dilekleri için Kesikbaş'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR