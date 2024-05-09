ESOGÜ Hastanesi'nde emeklilik töreni düzenlendi - Son Dakika
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ESOGÜ Hastanesi'nde emeklilik töreni düzenlendi

ESOGÜ Hastanesi\'nde emeklilik töreni düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 2019-2024 yılları arasında emekli olan personel için bir tören düzenledi. Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, emekli olan personele teşekkür etti ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak emekliliği kabul etmelerini istedi. Emekli olan personel adına konuşan Nuray Demir ve Pakize Küçük, uzun yıllar boyunca hastaneye hizmet verdiklerini ve gençlerin kurumu daha da ileri götüreceğine inandıklarını ifade ettiler. Törende emekli personele plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

09.05.2024 17:08  Güncelleme: 17:13
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından, hastaneden 2019-2024 yılları arasında emekli olan personel için emeklilik töreni düzenlendi.

ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, emekli olan personele bugüne kadar hastaneye verdikleri hizmetler için teşekkür etti. Prof. Dr. Gürsoy, emekli personelden emekliliği yeni ve belki de daha üretken bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmelerini ve sevdikleriyle vakit geçirmelerini istedi. Emekliye ayrılan 194 personel adına konuşan Nuray Demir ve Pakize Küçük ise yaptıkları konuşmalarda ESOGÜ Hastanesi'ne uzun yıllar hizmet verdiklerini, bu süre zarfında da çalışma arkadaşlarıyla el ele pek çok zorluğun üstesinden geldiklerini ve güzel günleri birlikte yaşadıklarını söylediler. Kendilerinin artık hizmet bayrağını gençlere teslim ettiklerini belirterek, gençlerin kurumu daha da ileri götüreceklerine olan inançlarını ifade eden Nuray Demir ve Pakize Küçük, emekli olan tüm personel adına kendileri için böyle bir emeklilik töreni organize eden kurum yöneticilerine teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından emekli personele plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törene ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilgün Kaşifoğlu, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, ESOGÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Yamak ve diğer yöneticiler katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESOGÜ Hastanesi'nde emeklilik töreni düzenlendi - Son Dakika

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