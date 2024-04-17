ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde UMKE iş birliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde UMKE iş birliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi

ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde UMKE iş birliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) çerçevesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) iş birliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği yangın çıkması sonucu HAP aktive edildi, yangına müdahale edildi ve hastalar tahliye edildi. HAP tatbikatlarının amacı hastane personelinin acil durumlarda daha sistemli ve organize davranış geliştirmesini sağlamaktır.

17.04.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) çerçevesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) iş birliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 80 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği yangın çıkması ve büyümesi sonucu HAP başkanının talimatı ile Mor Kod verilerek HAP aktive edildi. Servis çalışanları ve acil durum ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yatan hastalar ile refakatçiler görevliler ve acil yardım ekiplerince tahliye edildi. Yangında odada bilinci kapalı olarak bulunan hastaya ise UMKE ekibi tarafından ilk müdahale yapılarak, tahliyesinin yapılması sağlandı. Toplanma alanı ve triyaj alanında personel, hasta ve refakatçi sayımı yapılmasının ardından yönetime bilgi verildi. Son bölümde ise HAP Başkanı tarafından Yeşil Kod verilerek tatbikat sonlandırıldı.

HAP tatbikatlarının amacı herhangi bir acil durum ve afet durumu meydana geldiğinde hastane personelinin daha sistemli ve organize davranış ve tutum geliştirmesini sağlamak. Böylece acil durumlar ve afet durumlarından en az yaralı ve maddi hasar ile kurtulmak, afeti hızlı ve doğru yönetmek hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Acil Durum, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde UMKE iş birliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:24:03. #1.12#
SON DAKİKA: ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde UMKE iş birliğiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement