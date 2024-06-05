ETÜ'de 2023-2024 Akademik Giysi ve Ödül Töreni Gerçekleştirildi

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Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ), 2023-2024 akademik giysi ve ödül töreni yapıldı.

Törende, akademik başarılarıyla öne çıkan ETÜ'lü akademisyenler cübbelerini giyerek, Atıf, Yayın, Bilim, Proje, Patent, Teşvik, En Yüksek Etki Faktörlü Dergide Yayın, Yılın Eğitimcisi, Genç Araştırmacı, Kulüp Akademik Danışmanlık, Yılın Bölümü ve Yılın Anabilim Dalı kategorilerinde ödüllerini aldılar.

Ayrıca, En İyi Yüksek Lisans Tezi, En İyi Doktora Tezi Ödülü, İdari Personel Başarı Ödülü ve Rektörlük Özel Ödülü gibi ödüller de sahiplerini buldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu ve çok sayıda akademik ve idari personelin katılımıyla, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, üniversitenin akademik başarısının altını çizdi. Tören, ödüllerini alan akademisyenlere ve idari personele hediyelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM