ETÜ'de 21 Mart Down Sendromu farkındalık etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

ETÜ'de 21 Mart Down Sendromu farkındalık etkinliği

21.03.2022 15:22
ETÜ'de 21 Mart Down Sendromu farkındalık etkinliği

21 Mart Down Sendromu Farkındalık günü dolayısıyla Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Konferans salonunda panel düzenlendi.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık günü dolayısıyla Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Konferans salonunda panel düzenlendi.

Farkındalık etkinliğine, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Mehmet Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcular Milli Takım Antrenörü İsmail Güler, Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Hacer Türk ve Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri katıldı. Programın moderatörlüğünü ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Karakurt yaptı.

Rektörü Prof. Dr. Çakmak, panelin açılış bölümünde yaptığı konuşmada, "Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, bu kişilerle aynı toplumda farkında olarak birlikte yaşamak. Sıradan bir insan vücudunda 46 kromozom bulunuyor, down sendromlu insanlarda ise artı bir kromozom bulunuyor. Aslında onlar bizden artı bir öndeler. Bu kişileri toplumda birer engelli gibi görsek de ki, asla böyle bir durum yoktur, onlar aslında bizlerden bir adım daha önde duruyorlar. 21 Mart'ın özel olarak seçilmesinin ayrı bir önemi var o da şöyle açıklanıyor, down sendromlu bireylerde 3 adet 21'inci kromozomları olması dolayısıyla bu sayı 47 oluyor. Senenin 3'üncü ayı ve ayın da 21'inci günü anlamına geliyor" dedi.

Moderatör Nurgül Karakurt ise kendi oğlu Tarık'ın down sendromlu olduğunu, aile içerisinde oğlunun eğitimi ve verilen sporlarla aşamalı olarak hayata kazanması ile ilgili duygularını hazırlamış olduğu videolarla anlattı.

İlk sunumu Araştırma Görevlisi Mehmet Işık yaptı. Işık konuşmasında, "Bu bireylerle hayatımızın her alanında karşılaşıyoruz. Üniversite öğrencileri bile bulunuyor. Bizler belki bunların farkında bile olmuyoruz. Bizlerin dikkat etmesi gereken en önemli konu bu bireyleri topluma nasıl kazandırmalıyız. Kendi yaşamlarını kazanmaları için ne yapabiliriz. Özellikle eğitim konusunda bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu kişileri eğitirken nereden başlamalıyız konusunda bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu kişileri eğitirken hangi yöntemleri kullanmalıyız. İyi bir eğitim vermeliyiz ki o çocuktan iyi birey olmalarını sağlayalım. Ama bazen bu bilgileri verecek bilgilere de sahip değiliz" diye aktardı.

Özel Sporcular Milli Takım Antrenörü İsmail Güler ise down sendromlu Tarık'ı sporla hayata tutunması konusunda evde ve spor salonunda çektikleri videolarla anlatmaya çalıştı. Anlatım esnasında duygusal anlar yaşandı. Güler şunları söyledi:

"Ben Tarık'ı eğitirken, o kişi ve ben yalnız kaldık, yani Tarık kaderiyle baş başa kaldı ve eğitimini öyle tamamladı. Bizler yalnızca ona yardımcı birey olduk ve o da bu durumu iyi algıladı ve birlikte başardık".

Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Hacer Türk ise sunumunda, "Onlar bizim çocuklarımız ve onlarla gurur duyuyorum. Bir yerde konusu olduğu zaman onlar benim öğrencilerim diyerek gururlanıyorum. Salonun girişinde bizim özel çocuklarımızın kendi el becerileri ile yaptıkları materyaller var, onlara fırsat verilirse neleri başaracaklarını görebiliyoruz" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra öğrenciler günün önemini anlatan pankartlarla sahneye gelerek birlik mesajı verdiler. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi

Erzurum Teknik Üniversitesi, Down Sendromu, Araştırma, 21 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ETÜ'de 21 Mart Down Sendromu farkındalık etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
15:00 Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 15:46:45. #1.12#
SON DAKİKA: ETÜ'de 21 Mart Down Sendromu farkındalık etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement