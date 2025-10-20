ETÜ\'de Yapay Zeka Eğitimi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) idari personele yönelik "İdari İş ve İşlemlerde Yapay Zeka Araçlarının Etkin Kullanımı" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Kurum içi dijital dönüşümü hızlandırmak ve idari süreçlerde verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen eğitim seminerine Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu, Yapay Zeka Teknolojileri Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naci Bayrak ve idari personel katıldı.

Programda konuşan Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu, teknolojik dönüşümün kurumsal yapılar üzerindeki etkilerine değinerek yapay zekanın idari süreçlerde verimliliği artırma potansiyeline vurgu yaptı. Geçmişten günümüze teknolojik geçiş süreçlerine değinen Dumlu, elektronik belge yönetim sistemlerinin ilk uygulanma dönemlerinden örnekler vererek: "Bugün de benzer bir eşikteyiz. Bu kez gündemimizde Yapay Zeka var. Belki ilk etapta, 'Gerek var mı? Yapay zeka kanundan, yönetmelikten ne anlar; ben yıllarımı verdim bu işe' diyenleriniz olabilir. Ancak yapay zeka araçlarını kullanmaya başladıkça göreceksiniz ki, bu teknolojiler uzmanlığınızı gölgelemek için değil, desteklemek için var. Sizleri tekrar eden, zaman alan işlemlerden kurtarıp daha nitelikli ve yönetsel düşünmeyi gerektiren alanlara odaklanmanıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Yapay Zeka Teknolojileri Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz, "İdari İşlerde Yapay Zeka Entegrasyonu" başlıklı sunumuyla yapay zekanın kurumsal süreçlere entegrasyonu, karar destek mekanizmalarındaki rolü ve örnek uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Programın ikinci bölümünde Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naci Bayrak, idari işleyişte kullanılabilecek yapay zeka tabanlı araçlar, verimlilik artırıcı uygulamalar ve pratik kullanım örneklerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılara yapay zeka araçlarının doküman yönetimi, yazışma süreçleri, toplantı planlaması ve veri analizi gibi alanlarda sağlayacağı kolaylıkları anlattı.

Eğitim programı soru-cevap bölümüyle sona erdi.