ETÜ\'den Yeni Nesil Medikal Cihaz Projesi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Fahri Murat'ın yer aldığı proje, TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. ETÜ böylece, öğretim üyelerinin yürütücülüğünde ilk kez TEYDEB destekli bir Ar-Ge projesinde yer alma başarısını elde etti.

"Mandibular Distraksiyon için Anatomik Eğriliği Takip Eden Yeni Nesil Distraktör Tasarımı" başlıklı proje, AtaTeknokent'te faaliyet gösteren ADD4BIO Medikal İleri Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yürütücülüğünde ve Distrak Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ortaklığında yürütülecek.

Proje kapsamında, mandibular distraksiyon osteogenezi (çene kemiği uzatma) sürecinde kullanılan geleneksel doğrusal distraktörlerin sınırlılıklarını ortadan kaldıran, anatomik eğriliği dinamik şekilde takip edebilen yeni nesil bir distraktör sisteminin tasarımı ve prototip üretimi hedefleniyor. Yenilikçi tasarım, eğrisel ilerleme sağlayabilen çok yönlü bir mekanizma ile donatılacak olup, hasta konforunu artırırken kemik oluşum sürecini daha doğal ve fizyolojik hale getirebilecek.

ETÜ laboratuvrlarında geliştirilen proje, medikal cihazlar alanında önemli bir teknolojik yenilik sunmasının yanı sıra, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine ve yerli medikal cihaz üretim altyapısının geliştirilmesine de katkı sunacak. - ERZURUM