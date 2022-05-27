ETÜ kristal 4. dönem jüri-girişimci buluşması gerçekleşti - Son Dakika
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ETÜ kristal 4. dönem jüri-girişimci buluşması gerçekleşti

27.05.2022 09:59
ETÜ kristal 4. dönem jüri-girişimci buluşması gerçekleşti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, 4. Dönem girişimcilerini seçmek üzere jüri-girişimci buluşmasını gerçekleştirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, 4. Dönem girişimcilerini seçmek üzere jüri-girişimci buluşmasını gerçekleştirdi.

Teknolojik iş fikirlerini destekleyen ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi, 4. Dönem için ön başvuru yapan 77 iş fikri arasından eleme jürisi ve mentör görüşmeleri neticesinde son aşamaya geçen 11 iş fikrini değerlendirmek maksadıyla alanında uzman akademisyenlerden meydana gelen bir jüri oluşturdu. Girişimciler iş fikirlerini, teknolojik ve ticari boyutta anlatan bir sunum ile jüri üyelerinin beğenisine sundular. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda 7 iş fikri uygun bulunarak, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nde 1 yıl boyunca eğitim, mentörlük, açık ofis ve atölye gibi olanaklardan yararlanmaya hak kazandı.

Etkinliğin önemine vurgu yapan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Kağan Koray Ayten "2019 yılı Mayıs ayında faaliyetlerine başlayan girişimcilik merkezimiz bugüne kadar 168 teknolojik tabanlı iş fikrini değerlendirmiş ve merkezimiz faaliyetlerine uygun 41 iş fikrine, girişimcilik serüveninde önlerine çıkabilecek tüm zorlukları ortadan kaldıracak destekleri vermiştir. Bu özverili çalışmalarımız neticesinde 5 tekno-girişim firması, girişimcilerimiz tarafından kurulmuş ve birçok girişimcimiz de iş fikirlerini melek yatırımcı desteğiyle hayata geçirmiştir. Ayrıca üretme kültürünü aşıladığımız gençlerimiz, iş fikirlerini hayata geçirirken günümüzdeki en büyük sorunlardan biri olan teknolojide dışa bağımlılığımızın önüne geçebilmek için ürünlerinin büyük bir kısımını yerli ve milli kaynaklarla üretmektedirler. Bu yüzden bu sürecin başı ve en önemli bölümü olan uygun girişimciyi seçmek için düzenlenen jüri-girişimci buluşmasına büyük önem veriyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM

ETÜ kristal 4. dönem jüri-girişimci buluşması gerçekleşti
ETÜ kristal 4. dönem jüri-girişimci buluşması gerçekleşti
ETÜ kristal 4. dönem jüri-girişimci buluşması gerçekleşti
ETÜ kristal 4. dönem jüri-girişimci buluşması gerçekleşti

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Kaynak: İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi, Girişimcilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ kristal 4. dönem jüri-girişimci buluşması gerçekleşti - Son Dakika


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