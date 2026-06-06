Bayındır'da moda tasarımı defilesi damga vurdu - Son Dakika
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Bayındır'da moda tasarımı defilesi damga vurdu

Bayındır\'da moda tasarımı defilesi damga vurdu
06.06.2026 13:04  Güncelleme: 13:14
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Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu'nun 2025-2026 mezuniyet töreninde moda tasarımı öğrencilerinin hazırladığı defile yoğun ilgi topladı. Törene Kaymakam, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı.

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu'nun 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene damga vuran etkinlik ise moda tasarımı programı öğrencilerinin hazırladığı mezuniyet defilesi oldu.

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu'nun 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde moda tasarımı programı öğrencilerinin hazırladığı mezuniyet defilesi yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, düzenlenen defilede kendi tasarımlarını sergileme fırsatı buldu. Aylar süren çalışmalar sonucunda hazırlanan tasarımların görücüye çıktığı defile, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Öğrencilerin yenilikçi fikirlerini ve mesleki yetkinliklerini ortaya koyduğu defile renkli görüntülere sahne oldu. Programa, Bayındır Kaymakamı Murat Mete ve eşi Pınar Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Boyacı, Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Salman ile ilçe protokolü katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Murat Mete, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, "Ülkemizin aydınlık geleceği olan tüm mezun gençlerimizi ve onları büyük fedakarlıklarla yetiştiren kıymetli ailelerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyor, gençlerimize bundan sonraki hayatlarında ve kariyer yolculuklarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da mezun olan öğrencileri kutlayarak, gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Sakarsu, mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Salman ise mezun öğrencileri tebrik ederek, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gençlerin ülkeye ve topluma faydalı bireyler olarak önemli görevler üstleneceklerine inandığını söyledi.

Defilenin ardından öğrencilere diplomaları takdim edildi. Geleneksel kep atma töreniyle devam eden programda mezunlar ve aileleri mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Moda, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayındır'da moda tasarımı defilesi damga vurdu - Son Dakika

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