Ev İşçileri Sosyal Güvenceye Kavuşacak

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Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası, evlerde gündelikçilik, temizlikçilik, çocuk bakıcılığı gibi işlerde çalışan ev işçilerinin sosyal güvenceye kavuşması ve sendikalaşmasının yolunu açmak için çalışmalarına hız verdi.

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Düzce Temsilciliği tarafından ev işçilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hizmet-İş Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Hizmet-İş Kadın Komitesi Başkanı Hatice Ayhan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal, Bahçeşehir Genel Müdürü Necla Erdoğan, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Bem-Bir Sen Başkanı Asiye Durnacı ile sendika üyeleri ve kadınlar katıldı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Hizmet-İş Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, kendi evleri dışında ücret karşılığında başka evlerde temizlik ve çocuk bakımı gibi işlerde çalışan kadınların sosyal güvencelerinin bulunmadığına dikkat çekerek, Hak-İş ve Hizmet-İş öncülüğünde bu kadınların hem haklarının korunması hem de sosyal güvencelerinin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldığını belirtti. Esen, ev işçisi kadınların iş hayatında yer almasının önünün açılması için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ise ev işçilerine yönelik çalışmaların umut verici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Ünal, Düzce Belediyesi olarak bu çalışmaları desteklediklerinin altını çizdi.

Hizmet-İş Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Arslan da konuşmasında ev işçiliği tanımını yaparak, "Ev işçiliği, kendi evi dışında ücret karşılığı başka evlerde temizlik, çocuk bakıcılığı gibi işleri yapan kadınlara verilen genel bir isimdir. Bu kadınlar, Borçlar Kanunu'na tabi olarak ücretlerini alıyorlar ancak sosyal güvenceleri bulunmuyor. Çalıştıkları yerlerde yaşayabilecekleri kazalarda hiçbir güvenceleri olmuyor. Hak-İş ve Hizmet-İş olarak ev işçisi kadınların iş hayatında yer alması, sosyal güvenceye kavuşmaları ve sendikal çalışma yapmaları için bir çalışma başlattık. Bu çalışmalar çerçevesinde sendikamıza 200 bin kadın üye kazandırdık. Gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile bu konuda kanuni düzenlemeler yapmak üzere bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızın başta kadınlar olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - DÜZCE