Ev Kadınlarından El Sanatları Sergisi: Her Ürün Bir Hayat Hikayesi - Son Dakika
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Yerel

Ev Kadınlarından El Sanatları Sergisi: Her Ürün Bir Hayat Hikayesi

22.05.2025 14:11
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Ordu'nun Ünye ilçesinde açılan el sanatları sergisi, ev kadınlarının bir yıllık emekleriyle hazırlanmış yüzlerce el emeği ürünü görücüye çıkardı. Sergide, her ürünün arkasında bir hikaye ve insan ruhunun derinliği yatıyor.

Ev kadınları, sanatın kadınları oldu: Yüzlerce el emeği ürün açılan sergiyle görücüye çıktı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi ile Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları iş birliği ev kadınlarının bir yıllık çalışmaları sonucunda el sanatları sergisi açıldı.

Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi ile Ünye Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında eğitim gören kursiyerler, 72 usta öğreticilerinin öncülüğünde bir yıl boyunca hazırladıkları el sanatlarını görücüye çıkardı. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda giyim, çocuk gelişimi, çini, seramik, keçe, örgü, nakış, takı ve kuyumculuk alanlarından oluşan ev kadınlarının el sanatları sergisi yoğun ilgi gördü.

"Sergide her ürünün bir hayat hikayesi var"

Açılan el sanatları sergisinde her ürünün sabırla işlendiği anlara ve her motifin yüreklerdeki hayallere şahitlik ettiğini vurgulayan Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Bilgin, "Bu sergide her bir köşe bir hayat hikayesinin sessiz tanığıdır, her ürünün sabırla işlendiği anlara, her motif bir yüreğin sakince attığı hayallere şahitlik eder. Burada sadece el emeği, göz nuru ürünler değil, aynı zamanda insanın kendini yeniden keşfetme azmi vardır. Her ürün görünenden fazlasını içinde taşır. Bir annenin çocuğuna daha iyi bir gelecek sunma arzusu, bir gencin hayata tutunma mücadelesi bu detaylarda gizlidir. Sergimize attığınız her adımda yalnızca sanatla değil aynı zamanda insan ruhunun derinliğiyle, dayanışmanın gücüyle, umutla, yoğrulmuş bir yolculukla karşılaşacaksınız" dedi.

Programda Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel ve katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesildi. Sergiye katılanlar el sanatları ürünleri stantlarını tek tek gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ev Kadınlarından El Sanatları Sergisi: Her Ürün Bir Hayat Hikayesi - Son Dakika

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