Evcil Hayvanlar İçin Çip Zorunluluğu Hatırlatması - Son Dakika
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Evcil Hayvanlar İçin Çip Zorunluluğu Hatırlatması

Evcil Hayvanlar İçin Çip Zorunluluğu Hatırlatması

Söke Tarım Müdürlüğü, evcil hayvanların çiplenip kayıt altına alınması çağrısında bulundu.

10.12.2024 10:12
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Evcil hayvanların kimliklendirilmesi yönetmeliği çerçevesinde çip takma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, evcil hayvanların çiplenerek kayıt altına alınması çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde hayata geçirilen evcil hayvanlara mikroçip takma çalışmaları Aydın genelinde sürüyor. Bu çerçevede hizmet vermeye devam eden Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de vatandaşlara çağrıda bulunarak, evcil hayvanların çiplenip kayıt altına alınması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca ilçe tarım binasında da çipleme çalışmaları sürerken, can dostlarını kucağına alıp Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yolunu tutan evcil hayvan sahipleri de evcil hayvanlarını kayıt altına aldırdı.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Sahipli ev hayvanlarınızı müdürlüğümüzde aşılatıp, çipletip, kayıt altına aldırınız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Evcil Hayvanlar İçin Çip Zorunluluğu Hatırlatması - Son Dakika

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