Evde Eğitimle Mezun Oldu

Çorum'da sağlık sorunları sebebiyle eğitimini evde sürdüren ortaokul öğrencisi başarıyla mezun oldu.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle sağlık sorunları yaşayan öğrencileri evlerinde eğitimle buluşturmaya devam ediyor. Bu öğrencilerden biri olan Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Ceylin Taşkıran, evde eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak ortaokuldan mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda her öğrencinin eğitime erişimini sağlamanın en temel görevleri olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "Sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen özel çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmamaları için evde eğitim hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda ilimizde 21 öğrencimiz evde eğitim hizmeti alıyor ve 64 öğretmenimiz bu süreçte özveriyle görev yapıyor" dedi. - ÇORUM