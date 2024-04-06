Evde uyuyakalan kadın tüm ekipleri seferber etti - Son Dakika
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Yerel

Evde uyuyakalan kadın tüm ekipleri seferber etti

Aksaray'da kendisinden haber alınamayan kadını kurtarmak için seferber olan ekipler, balkondan girdikleri dairede kadını uyuyakalmış halde buldu. Kadının yakınları iyi haberi alırken, çok sayıda ekip uyuyakalan kadın için seferber oldu.

06.04.2024 16:53  Güncelleme: 17:50
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Evde uyuyakalan kadın tüm ekipleri seferber etti

AKSARAY - Aksaray'da kendisinden haber alınamayan kadını kurtarmak için seferber olan ekipler balkondan girdikleri dairede kadını uyuyakalmış halde buldu.

Olay, Taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Meral Sokak'ta bulunan Ekinci Apartmanının 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan C.A. isimli kadının durumundan şüphelenen yakınları kadının komşularından yardım istedi. Komşularının defalarca kapıyı çalmasına yanıt vermeyen kadına ulaşmak için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri kapıyı çalıp ses alamayınca daireye giriş yolu aradı. Apartmanın avlusundaki müştemilatın çatışına tırmanan itfaiye erleri balkona çıkarak daireye girdi. İçeride inceleme yapan itfaiye erleri kadını uyuyakalmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen kadının yakınları iyi haberi alırken, çok sayıda ekip uyuyakalan kadın için seferber oldu.

Kaynak: İHA

Aksaray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evde uyuyakalan kadın tüm ekipleri seferber etti - Son Dakika

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