Evinde Yakaladığı 2 Metrelik Yılanı Doğaya Bıraktı

Evinde yakaladığı 2 metrelik yılanı zarar vermeden doğaya bıraktı

YOZGAT - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaklaşık 2 metre boyunda görülen dev yılan, ev sahibi tarafından doğaya bırakıldı.

Saraykent ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde görülen dev yılan girdiği evde tedirginliğe neden oldu. Dev yılan, ev sahibi Oğuzhan Şahinaslan tarafından bir sopa yardımıyla çuvala konularak doğaya bırakıldı. Şahinaslan, "Avlumuza yılan gelmiş, içeriye girmiş, 2 metre büyüklüğündeydi. Belediye personeli olan Ali isimli arkadaşımla birlikte yılanı tuttuk. Bir torbaya koyup hiçbir zarar veremden doğaya salıverdik" dedi. Doğaya bırakılan yılanın otların arasından süzüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir diğer görüntü ise Saraykent ilçesi E88 karayolu üzerindeki bir petrol istasyonunda kayda geçti. Yılanı bir fırça yardımıyla uzaklaştıran kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.