Evlilikte İletişim Semineri: Sağlıklı Bir Başlangıç İçin İpuçları

Melikgazi Belediyesi 'Birlikte Bir Ömür-Evliliğe Sağlıklı Başlangıç' başlıklı Evlilikte İletişim Semineri düzenledi.

Evlilikte iletişim, birlikte değişmek ve gelişmek, evlilikte beklenti ve roller gibi birçok başlığın Psikolog Betül Uçak tarafından ele alındığı seminer, Melikgazi Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşti. Eş seçimi yaparken doğru karar almanın önemini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, evlilikte sağlıklı iletişimin önemine değinerek şunları ifade etti;

"İnsan hayatını etkileyen en önemli kararlar eş seçimi ve iş seçimidir. Ancak doğru bir eş seçimi ile huzur ve mutluluğu yakalamak mümkündür. Aile içi iletişimin sağlıklı ve verimli olması, evliliğin uzun ömürlü olmasında büyük rol oynar. Karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı ile dengeyi kurmak gerekir. Teknolojinin hayatımızda büyük yer kaplıyor olması, aile içinde iletişim sıkıntılarını da beraberinde getirdi. Birbirimizi dinleyerek, anlayarak, severek, suçlamadan bir denge oluşturarak evlilikte mutluluğu yakalamamız mümkün diye düşünüyorum. Bu kapsamda Melikgazi Belediyemiz tarafından evli çiftlerimiz için de yeni evlenecek olan çiftlerimiz için de son derece faydalı bir seminer gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum."

Seminerin açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın ise evlilikte sağlıklı iletişimin önemini vurguladı. - KAYSERİ