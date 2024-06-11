Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, öğrenciler için uçurtma şenliği düzenledi

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Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, Evren Hirfanlı Barajı sahilinde Eti Holding Ortaokulu ve Evren İlköğretim Okulu öğrencileri için uçurtma şenliği düzenledi.

Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, Evren Hirfanlı Barajı sahilinde Eti Holding Ortaokulu ve Evren İlköğretim Okulu öğrencileri için uçurtma şenliği düzenledi. Kaymakam Kınacı'nın düzenlediği etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı. Kınacı, şenlikte Türk bayraklı uçurtma uçurarak öğrencilere eşlik etti. - ANKARA