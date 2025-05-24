Eymen'in Trajik Ölümü

8 yaşındaki Eymen karne almaya haftalar kala kazada hayatını kaybetti

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde karne almasına haftalar kalan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezinin girişindeki Işıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte sahil kesimindeki bir düğüne giden Eymen Kabakulak (8), dönüş yolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken 61 AFE 545 plakalı kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Ardından gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Eymen'i hızla Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaklaşık 1 saat boyunca yaşam mücadelesi veren minik Eymen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi olan Eymen'in karne almasına haftalar kala yaşamını yitirmesi ailesi ve tüm ilçeyi derin bir üzüntüye boğdu. Acı haberi duyan çok sayıda vatandaş hastane önüne gelerek, aileye destek oldu.