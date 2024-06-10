Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi'nde Kep Atma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi'nde Kep Atma Töreni Düzenlendi

Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan minik öğrenciler için kep atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, 'Hedefimiz, her mahallede 1 tane, bazılarında 2 tane olmak üzere bu sayıyı 40'a çıkarmak. Çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine, kaliteli eğitime ihtiyacı var' dedi.

10.06.2024 14:21
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Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan minik öğrenciler için kep atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, "Hedefimiz, her mahallede 1 tane, bazılarında 2 tane olmak üzere bu sayıyı 40'a çıkarmak. Çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine, kaliteli eğitime ihtiyacı var" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi'nde (ESA) eğitim alan minikler için kep atma töreni düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen'in de katıldığı tören Karadolap'ta bulunan ESA'nın bahçesinde gerçekleştirildi. Eğitimlerini "Ezbere Değil Deneyime Dayalı Eğitim" prensibiyle sürdüren ESA'dan mezun olan minikler için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, anaokulu öğrencisi miniklerin hazırladığı birbirinden güzel ve eğlenceli gösteriler izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Öğleden önce ve öğleden sonraki gruplar için iki ayrı törenin sonunda minikler kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı.

"Öğretmen arkadaşlarım muazzam iş çıkarıyorlar"

Törenin açılışında konuşan Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, "İnşallah bu güzel yavrularımızın liseden mezuniyetlerini, üniversiteden mezuniyetlerini hep beraber göreceğiz. Bütün dileğim o. Mutlulukları, başarıları daim olsun inşallah. Bütün öğretmenlerime, bütün idareci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Muazzam iş çıkarıyorlar. Buradan bir bilgi daha vermek istiyorum. Önümüzdeki çok kısa süre içerisinde belirli yerleri dönüştürerek 7 tane anaokulunu daha Eyüpsultan'ın hizmetine sunacağız. Talebin farkındayız. Sayımızı çok hızlı artıracağız. Hedefimiz, her mahallede 1 tane, bazılarında 2 tane olmak üzere bu sayıyı 40'a çıkarmak. Çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine, kaliteli eğitime ihtiyacı var. Bunu hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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