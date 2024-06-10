Eyüpsultan Belediyesi Dünya Çevre Günü'nde çöp toplama etkinliği düzenledi

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Eyüpsultan Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında çevre duyarlılığını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kurt Kemeri piknik alanında çöp toplama etkinliği düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi daha temiz bir çevre adına sürdürülebilirlik ve geri dönüşümün ön planda olduğu çalışmalar yapmaya devam ediyor. Dünya Çevre Günü kapsamında Kurt Kemeri piknik alanında atık toplama etkinliği düzenlendi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Eyüpsultanlı çocuklar ve gençler piknik alanında çevreye atılan çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

Sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine eğitim

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak ve doğal mirası korumak için gruplar halinde çöp toplayan çocuklara, sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine kısa bir eğitim de verildi. En çok çöp toplayan gruplara çeşitli ödüllerin verildiği etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte piknik yaparak, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdiler. - İSTANBUL