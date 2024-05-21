Eyüpsultan Belediyesi El Emeği Ürünleri Festivali Kayıtları Başlıyor

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Eyüpsultan Belediyesi'nin, el emeğini sanata dönüştürenler ile tüketicileri bir araya getirdiği, geleneksel El Emeği Ürünleri Festivali için kayıtlar başlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan kadınların el emeği ürünlerini ekonomik gelire çeviriyor. Herhangi bir geliri olmayan kadınların evlerinde ürettikleri el emeği ürünlerden oluşan El Emeği Ürünleri Festivaliyle birbirinden güzel eserler satışa sunuluyor. Feshane Caddesi'nde bulunan Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde düzenlenecek festivalde, iğne oyası, filografi, tablo resim, takı, dikiş, geri dönüşüm atölyesi, amigurumi, quling, ebru, hediyelik eşya, cam üfleme, kaligrafi gibi birçok stant kurulacak. Ahşap ürünlerden el örgüsüne kadar her çeşit ürünün yer alacağı festivalde, ayrıca, ev yapımı organik ürünler de satışa sunulacak. El Emeği Ürünleri Festivali 24 - 28 Mayıs boyunca 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL