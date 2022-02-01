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Eyüpsultan'da ağaç dikimi devam ediyor - Son Dakika

Eyüpsultan'da ağaç dikimi devam ediyor

01.02.2022 11:42
Eyüpsultan'da ağaç dikimi devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi, iç ve dış karantinaya tabi Anoplophora Spp. (Turunçgil uzun antenli böceği) zararlısına karşı başlattığı mücadele çalışmaları kapsamında kestiği ağaçların yerine yenilerini dikiyor.

Eyüpsultan Belediyesi, iç ve dış karantinaya tabi Anoplophora Spp. (Turunçgil uzun antenli böceği) zararlısına karşı başlattığı mücadele çalışmaları kapsamında kestiği ağaçların yerine yenilerini dikiyor.

Çalışma kapsamında Yeşilpınar Şehit Şerife Bacı Parkı'na ağaç dikimi yapıldı. Daha önce parkta, turunçgil uzun antenli böceği tespit edilen ağaçlar ekipler tarafından kesilmişti. Kesilen ağaçların yerine 10 adet ıhlamur ağacı dikildi.

Kamusal alanlarda kesilen ağaçların yerine yenisi dikilecek

Çalışmaların devamında, ilçe genelinde kamusal alanlarda turunçgil uzun antenli böceği ile mücadele amacıyla kesilen ağaçların yerine yenileri dikilecek.

Ağaçları tamamen kurutuyor

Söz konusu zararlının larvaları ağaçların odun dokusunda beslenerek zarar verirken ağaçları tamamen kuruttuğu belirtiliyor. Ağacın gövdesinden çıkış yapan erginlerin oluşturduğu çıkış deliklerinden ya da erginlerin görülmesi ile zararlı böceğin varlığının daha kolay tespit edildiği ifade ediliyor. Ergin çıkış delikleri 10-15 mm çapında olabildiği belirtiliyor. Zararlı böcek siyah renkte uzun antenlere sahip, üzerinde beyaz lekeler bulunan 25-35 mm uzunluğunda, bacaklarının üst kısımları beyazımsı mavimsi bir renkte. 300 metreye kadar uçabilen böceklerin zarar verdiği bölgenin 50 metre civarındaki diğer ağaçlarda da zarara yol açtığı gözlendiği ifade ediliyor. Mayıs ve ağustos ayları arasında ortalama 1-3 ay yaşayan ergin böcekler özellikle bu aylarda yoğun olarak gözleniyor.

Zarar yaptığı bitki türler arasında; Acer spp. (Akçaağaç), Aesculushippocastanum( At Kestanesi), Alnus spp. (kızılağaç), Betula spp. (Huş Ağacı), Cornus spp. (kızılcık), Corylus spp. (fındık), Cotoneaster spp. (dağ muşmulası), Crateagus spp.(alıç ağacı), Fagus spp. (kayın ağacı), Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstromia spp., Mallotus spp., Malus spp. (elma ağacı), Morus spp. (dut ağacı), Platanus spp. (çınar ağacı),Populus spp. (kavak ağacı), Prunus spp. (kiraz ağacı), Pyrus spp. (armut ağacı), Salix spp.(söğüt), Rosa spp. (gül), Ulmus spp. (karaağaç) bulunuyor.

Belediye ekipleri zararlı böceğin görülmesi halinde belediye ekipleri ile irtibata geçilmesi gerektiğini belirtirken göz ardı edilmesi durumunda Akşemsettin ve Yeşilpınar Mahalleleri başta olmak üzere zararlı böceğin ilçe geneline yayılarak çok sayıda ağaç ve çalı türünün zarar görmesine sebep olmasından endişe edildiği belirtiliyor. Konuyla alakalı belediyenin 444 30 00 no'lu hattı aranarak bilgi verilebiliyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da ağaç dikimi devam ediyor
Eyüpsultan'da ağaç dikimi devam ediyor
Eyüpsultan'da ağaç dikimi devam ediyor
Eyüpsultan'da ağaç dikimi devam ediyor
Eyüpsultan'da ağaç dikimi devam ediyor

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Eyüpsultan Belediyesi, Yeşilpınar, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eyüpsultan'da ağaç dikimi devam ediyor - Son Dakika


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