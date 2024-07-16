Eyüpsultan Mahalle Şenlikleri ve Film Gösterimleri Başladı

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Eyüpsultan Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Mahalle Şenlikleri ve film gösterimleri başladı. 13 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri, her seferinde farklı bir mahallede düzenlenecek olan şenliklerin ilki Hz. Halid Parkı'nda, ikincisi ise Eyüpsultan Seyir Terası'nda yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Mahalle Şenlikleri ve Film Gösterimi etkinliği vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Cumartesi günü Hz. Halid Parkı'nda başlayan ve Eyüp Sultan Merkez ile İslambey Mahallesi sakinlerini buluşturan etkinlikte çocuklar seramik atölyesi, şapka boyama atölyesi, rüzgar gülü atölyesi, çim adam atölyesi, zumba, palyaço ve bubble show ile yüz boyama gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle eğlendi. Mahalle Şenlikleri ve Film Gösterimi'nin ikinci gününde ise Eyüpsultan Seyir Terası'nda Nişancı Mahallesi sakinleri bir araya geldi.

Açık havada sinema keyfi

Birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerin ardından saat 20.00'de başlayan Buz Devri 4 isimli animasyon film gösterimiyle mahalle sakinleri açık havada film izlemenin keyfini çıkardı. Mahalle şenliklerine Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen de katıldı. Şenliğin keyfini çıkaran mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Özmen, kısa süreli sohbetler yaparak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Çocukların eğlenmeye güzel vakit geçirmeye çok ihtiyaçları var"

Yaz aylarında çocukların eğlenmeye, güzel vakit geçirmeye çok ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Başkan Özmen, "Dolayısıyla temmuz ayı içerisinde başladığımız, ağustos ayında başka etkinliklere dönüştüreceğimiz etkinlikler serimiz var. Burada daha çok anneleri ve çocukları düşündük. Burada çocuklarımız için atölye çalışmaları var, pamuk şeker, patlamış mısır ikramları var. Etkinliği keyifli geçirebilmelerini sağlayacak, bu etkinlik alanında maksimum keyif alsınlar diye birçok şey var" diye konuştu.

"Çocukların anne babaların mutluluğunu görmek bizi mutlu ediyor"

Etkinliği sekiz ayrı bölgede yapacaklarını ve 29 mahalleye ulaşacak şekilde konumlandırdıklarını belirten Başkan Özmen, "Dün İslambey'deydik, bugün Nişancı'dayız. Bundan sonra her hafta sonu başka mahallemizde devam edecek. Çocuklar çok eğleniyor, anneler çok mutlu, babalar da öyle. Bunu görmek de bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

28 Temmuz tarihine kadar devam edecek

Eyüpsultanlıların yaz gecelerini renklendiren şenliklerde limonata, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da yapıldı. Mahalle Şenlikleri ve Sinema Gösterimi 13 Temmuz - 28 Temmuz tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri, her seferinde farklı bir mahallede düzenlenecek. Akşam saat 18.00 ile 22.00 saatlerinde gerçekleşen mahalle şenliklerinde saat 20.30'da film gösterimi başlayacak. - İSTANBUL