Eyyübiye\'de Hava Kalitesini İyileştirme Projesi: Doğalgaz Ulaşımı Başladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine doğalgaz ulaştırılma çalışmalarını inceledi. İlk etapta 41 ailenin evine doğalgaz ulaştırdıklarını belirten Başkan Kuş, ikinci etapta 109 ailenin daha doğalgaz konforuna kavuşması için işe başladıklarını ifade etti.

Eyyübiye Belediyesi'nin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle uyguladığı "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mehmet Kuş, Süleymanşah Mahallesi'nde 11 nüfuslu bir ailenin evine misafir oldu. Yedi çocuk, anne, baba, nine ve dedenin bir arada yaşadığı ihtiyaç sahibi ailenin evindeki çalışmalar hakkında Proje Birimi Sorumlusu Mehmet Cengiz'den bilgi alan Başkan Kuş, projenin ilk etabında ihtiyaç sahibi 41 ailenin evine doğalgaz tesisatı, kombi ve radyatörlerin kurularak teslim edildiğini hatırlatarak, projenin ikinci etabında ise 109 ailenin evine doğalgaz ulaştırılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Proje kapsamındaki doğalgaz ulaştırma işini anahtar teslim yaptıklarını kaydeden Başkan Kuş, 109 haneye doğalgaz ulaştırma çalışmasını kısa sürede tamamlayacaklarını, üçüncü etapta ise 100 hanenin daha doğalgaza kavuşturulacağını dile getirdi.

Hedeflerinin 500 haneyi doğalgazla buluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Kuş, "Malum, Eyyübiye Türkiye'deki en dezavantajlı ilçelerden biri. Biz de bu noktada sadece sosyal yardımlaşmadan faydalanan, sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi ailelere dokunuyoruz. Kışın inşallah kendileri doğalgazla ısınacak, onlar ısındıkça bizim de gönlümüzü ısıtacaklar. Projemiz Eyyübiyemize hayırlı olsun. İnşallah yıllara sari bir şekilde projemizi devam ettireceğiz" dedi.

Eyyübiye Belediyesi'nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katkıları ile uyguladığı proje ile şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesi ve kamuoyu farkındalığının artırılmasını amaçlanıyor. Projeden, evlerinin önüne kadar geldiği halde maddi imkansızlıklar nedeniyle evinde doğalgaz kullanamayan aileler faydalandırılıyor. - ŞANLIURFA