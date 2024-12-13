Ezine Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri\'nde İki Ödül Kazandı

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Çanakkale'nin Ezine ilçe Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri töreninde, 'Güneş Enerjisi ile Temiz Çevre Temiz Ezine' ve Şehir Planlama ve Altyapı kategorisinde 'Sıvılaşma Haritası ve Riskli Alan Tespiti' projesiyle iki ödül aldı.

İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle 10. Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategori de 55 proje ekibi ödüllerini MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

Ezine Belediyesi, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde 'Güneş Enerjisi ile Temiz Çevre Temiz Ezine' ve Şehir Planlama ve Altyapı kategorisinde 'Sıvılaşma Haritası ve Riskli Alan Tespiti' projesiyle 2 ödül aldı.

Ödül töreni sonrası Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel yaptığı açıklamada, ilçelerinin bu yıl düzenlenen ödüllerden ikisinin sahibinin olduğunu söyledi. Bu ödüllerin kendilerini motive ettiğini kaydeden Başkan Güray Yüksel, "Biz belediye olarak 7 projeyle başvuru yaptık. Bunu sonucunda güzel projelerimizin içerisinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden ödülleri aldık. İnşallah bundan sonra da vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz hizmeti Marmara Belediyeler Birliği tarafından da ödüllere layık görüldük. Ben tüm katılan projelere ve aynı zamanda Çanakkale Belediyesi de bir ödül aldı herkesi kutluyorum. İnşallah tüm Çanakkale ve ilçelerinde ödül alan belediyeler artar" dedi. - ÇANAKKALE