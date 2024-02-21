Şehitkamil Belediye Başkanı Taksicileri Ziyaret Etti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçenin farklı noktalarında hizmet sunan taksicileri duraklarında ziyaret etti. Görevde olan taksi şoförleriyle telsiz aracılığıyla irtibat kuran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kendilerine kolaylık diledi.

Her fırsatta aile, öğrenci ve esnaf ziyaretleri yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak, Göllüce Taksi Durağı, 1 Nolu Terminal Taksi Durağı, 29 Ekim Güner Taksi Durağı, Maaşkuyu Taksi Durağı şoförleri ile bir araya geldi. Şehitkamil Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili taksi durağında görevli taksicileri bilgilendiren Fadıloğlu, taksicilerin taleplerini tek tek dinledi.

Bugüne kadarki kazanımların önemine vurgu yapan Başkan Fadıloğlu, taleplerin karşılanması ve sorunların en kısa sürede aşılması adına çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini dile getirdi. Taksi durağı şoförleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - GAZİANTEP