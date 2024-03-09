Fatih Erbakan, Tavşanlı'da vatandaşlarla bir araya geldi
KÜTAHYA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Erbakan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Seçim Bürosunu ziyaret eden Erbakan, burada halka seslendi. Kütahya'nın 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'ne yüzde 10'un üzerinde oy ile destek olduğunu ve 31 Mart Yerel seçimlerinde Kütahya'da daha yüksek oy almayı beklediklerini söyleyen Erbakan, 31 Mart seçimlerinde sandıkları patlatacaklarını ifade etti.
Erbakan, "Milletimiz rantçı belediyecilikten bıkıp usanmış, vatandaşın derdi ile dertlenmek yerine teşkilatını, akrabasını yandaşını zengin etme peşinde olan bir belediyecilik yerine ahlaklı belediyeciliği, milli görüş belediyeciliğini arıyor. Tek bir hurma tanesi 15 TL, kilosu değil tanesi 15 lira. Bu vatandaş Ramazan'da ne yiyip içecek. Açlık sınırı 19 bin 500 TL, emekli maaşı 10 TL. Asgari ücret 17 binde. Yoksulluk sınırı 53 bin lira olmuş. Türkiye'de kaç haneye bir ayda 53 bin lira giriyor? Bu matematiğe göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul. 31 Mart'ta Türkiye'de Yeniden Refah'ın sandıkları patlatması iki açıdan çok önemli birincisi 1 Nisan itibariyle ahlaklı belediyeciliğin başlaması, ikincisi de 31 Mart'ta Yeniden Refah'ın göstereceği başarı 2028'de milli görüşün Yeniden Refah'ın iktidarının yolunun önünü açacak onunu için önemli. Allah rızası için kadrolar, Dünyacı değil, ahiret öncelikli kadrolar gelecekler ve 1 Nisan'dan itibaren Ahlaklı belediyeciliği yeniden başlatacaklar. 94 Ruhunu yeniden canlandıracak, yeniden tarih yazacak, yeniden destan yazacak inşallah" diyerek belediye başkan adayı Ali Kemal Derin'e destek verilmesini istedi.
Erbakan, konuşmasının ardından Fatih Erbakan, yolunun üzerinde bulunan AK Parti Beçim Bürosunu da ziyaret ederek AK Parti Tavşanlı ilçe başkanı Himmet Özer ve AK Parti Belediye Başkan adayı Ali Özden'e "Allah yardımcınız olsun" dedi.
Erbakan, semt pazarını da ziyaret ederek, pazarcı esnafından partisine destek istedi.
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