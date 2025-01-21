Fatih'te Kartpostallık Gün Doğumu - Son Dakika
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Fatih'te Kartpostallık Gün Doğumu

Fatih\'te Kartpostallık Gün Doğumu

İstanbul'da gün doğumu, Fatih'te kızıla boyanan gökyüzü ile görsel bir şölen sundu.

21.01.2025 10:14
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Fatih'te gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.

İstanbul'da gün doğumuyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fatih'te güneşin yüzünü gösterdiği esnada beliren kızıllık gün doğumunu görsel şölene dönüştürdü. Gökyüzünün kızıla boyandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih'te Kartpostallık Gün Doğumu - Son Dakika

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