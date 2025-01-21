Fatih'te gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.
İstanbul'da gün doğumuyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fatih'te güneşin yüzünü gösterdiği esnada beliren kızıllık gün doğumunu görsel şölene dönüştürdü. Gökyüzünün kızıla boyandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Fatih'te Kartpostallık Gün Doğumu - Son Dakika
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