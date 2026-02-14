Fatih'te Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Fatih'te Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

14.02.2026 12:22  Güncelleme: 12:26
Fatih Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin her köşesinde yaşatmak amacıyla yürüttüğü hazırlık çalışmalarını tamamladı. Camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken, sosyal yardımlar artırıldı, iftar organizasyonları ve kültürel programlar planlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde selatin camileri başta olmak üzere toplam 365 cami ve mescitte detaylı temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Camiler gül suyu ile kokulandırılırken, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmesi için gerekli güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı.

Ramazan ayı boyunca fırın, market ve gıda satışı yapan işletmeler zabıta ekiplerince denetlenecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi dağıtımları sürdürülürken, her gün 600 haneye sıcak yemek ulaştırılacak. Yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara evlerinde sıcak yemek hizmeti verilecek.

Sosyal destek çalışmaları kapsamında Butik Fatih aracılığıyla çocuklar ve aileler için bayramlık kıyafet yardımı yapılacak. Ayrıca hastanelerde hasta yakınlarına iftar ikramında bulunulacak.

Kütüphanelerde iftar ve sahur ikramı

Ramazan ayı boyunca Fatih Kütüphaneleri bünyesindeki Vatan, Merkez, Kalenderhane, Medrese Davutpaşa ve Topkapı kütüphanelerinde iftar ikramı yapılacak. Merkez Kütüphane'de ayrıca sahur ikramı da gerçekleştirilecek. Günlük yaklaşık 2 bin kişiye iftar ve sahur hizmeti sunulması planlanıyor.

Geleneksel iftar sofraları ve vefa iftarları kapsamında şehit ve gazi aileleri, yetimler ve sivil toplum kuruluşları ağırlanacak. İlçe genelinde tasavvuf müziği konserleri, mukabele programları ve kadınlara yönelik türbe ve cami ziyaretleri düzenlenecek. Meydanlar ışıklandırılacak, Topkapı Meydanı'nda stantlar kurulacak, etkinlik alanında söyleşiler, dinletiler, programlar düzenlenecek.

Ramazan ayının ilk gününde Sultanahmet Meydanı'nda mehteran gösterisi ve top atışıyla programlar başlayacak.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren müstesna bir dönem olduğunu belirtti.

Turan, "Fatih, geçmişten günümüze Ramazan aylarını büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde yaşamış bir ilçedir. Bu kutlu ayın feyiz ve bereketini mahalle mahalle hissettirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan, bereketin ve paylaşmanın ayıdır. İhtiyaç sahiplerine destek olarak, iftar sofralarında buluşarak bu manevi atmosferi hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında yapılan duaların başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını temenni eden Turan, Fatihli ve İstanbullu vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Belediyesi, Yerel, Son Dakika

