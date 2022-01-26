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Fatma Girik 75. yaş gününü Kadıköy'de 'Şoför Nebahat' temasıyla böyle kutlamıştı - Son Dakika

Fatma Girik 75. yaş gününü Kadıköy'de 'Şoför Nebahat' temasıyla böyle kutlamıştı

26.01.2022 10:29
Fatma Girik 75. yaş gününü Kadıköy'de 'Şoför Nebahat' temasıyla böyle kutlamıştı

Hayata gözlerini yuman Türk Sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik'in 75. yaş günü, çok özel bir etkinlikle kutlanmıştı.

Hayata gözlerini yuman Türk Sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik'in 75. yaş günü, çok özel bir etkinlikle kutlanmıştı. "Şoför Nebahat" temalı kutlamada Fatma Girik, 50 yıl sonra, filmdeki şoför kostümüyle, kullandığı 1952 model aynı otomobilin direksiyonuna geçmişti.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin "Yeşilçam'a Saygı" etkinlikleri kapsamında organize ettiği programda filmin başrollerini paylaşan usta oyuncular Fatma Girik ve İzzet Günay yıllar sonra bir araya gelmişti. "Nice Mutlu Yıllara, Şoför Nebahat Abla" adlı etkinlikte, filme gönderme yapılarak kişi başı 250 kuruş ücretli, Taksim- Emirgan dolmuş durağı da, klasik araçlara dama ve taksimetre takılarak canlandırılmıştı. Aynı zamanda filmde oyuncu olarak yer alan Sami Hazinses'e ait unutulmaz "Şoför Nebahat" şarkısı eşliğinde, canlandırılan dolmuş durağında kesilen pastayla Fatma Girik'in hem Yeşilçam'daki 60.yılı ve hem de 75.yaş günü kutlanmıştı. Programda her iki sinema ustasına da İKOD tarafından Yeşilçam'a verdikleri büyük emeklerden dolayı teşekkür plaketleri verilmişti. Etkinlikte, "Şoför Nebahat" adlı parçayı, döneminde Münir Özkul adına stüdyoda seslendiren müzisyen Feridun Güçlü, aynı parçayı akordeonuyla, yarım asır sonra yeniden seslendirmişti. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de gerçekleşen programda, filmin 1960'lı yıllarda çekilen ilk serisinin başrol oyuncusu Sezer Sezin de anılmıştı. 1970 yılında Süreyya Duru'nun yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği "Şoför Nebahat" filminde Fatma Girik, babasından kalan taksiyle, yaşam mücadelesi vererek ailesinin geçimini sağlamaya çalışan güçlü bir kadını canlandırmıştı.

Programa katılan usta oyuncu Fatma Girik duygularını, "Sağlık sorunlarıma rağmen, renkli bir gün yaşamak adına bu organizasyona katılmak istedim. Çok da isabetli bir karar vermişim. Çok mutlu oldum. Yaklaşık 50 yıl önce kısıtlı imkanlarla yaptığımız filmlerden biridir "Şoför Nebahat". Bu gün rol arkadaşım sevgili İzzet'i görmek beni çok duygulandırdı. İyi ki de yapmışız bu filmleri. Ben de bazen Yeşilçam filmlerini izliyorum. Ah o günler, ah diyorum. Bu etkinlik bana büyük bir yaş günü armağanı oldu. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'ne kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Bundan daha güzel bir 75.yaş kutlaması olamazdı" diye ifade etmişti.

Filmin diğer oyuncusu İzzet Günay ise, "Fatma'yı uzun süredir göremiyordum. Çok ama çok özlemişim. Eski dostları görmek insanı duygulandırıyor. Ben de dostumun yeni yaşını kutluyor ve ona sağlıklı nice yıllar diliyorum. İKOD'u da böyle bir organizasyonla bizleri buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" demişti. - İSTANBUL

Fatma Girik 75. yaş gününü Kadıköy'de 'Şoför Nebahat' temasıyla böyle kutlamıştı

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Fatma Girik, İstanbul, Yeşilçam, Kadıköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatma Girik 75. yaş gününü Kadıköy'de 'Şoför Nebahat' temasıyla böyle kutlamıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatma Girik 75. yaş gününü Kadıköy'de 'Şoför Nebahat' temasıyla böyle kutlamıştı - Son Dakika
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