Fatma Şahin, Karkamış\'ta 100 konutluk Gazi Konut projesinin şantiyesinde incelemelerde bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe halkının konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Karkamış'ta hayata geçirilen konut projesinin şantiye alanında incelemelerde bulundu, projenin mevcut durumu, inşaat süreci ve planlanan etaplara ilişkin teknik heyetten bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, özel iştiraki Gazi Konut aracılığıyla kent genelinde sürdürdüğü konut seferberliğini ilçelere taşıyor. Uygun şartlarda nitelikli konuta erişimi artırmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında Karkamış'ta yapımına başlanan konut projesinde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış Kaymakamı Ferdi Akgün, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve teknik heyetle birlikte proje alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karkamış'ta 100 konut planlanıyor

Karkamış projesi kapsamında toplam 100 konutun hayata geçirilmesi planlanıyor. Projenin yapımına başlanan ilk etabında ise net kullanım alanları 70 ile 75 metrekare arasında değişen 25 adet 2+1 daire yer alıyor. 18 Haziran'da yapı ruhsatının alınmasının ardından şantiye çalışmalarının başladığı projede, ilk 25 konutun Mayıs 2027'de anahtar tesliminin yapılması hedefleniyor.

"Konut projesi devlet memurları için kolaylık sağlayacak"

Başkan Fatma Şahin, Karkamış'ın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bir taraftan Karkamış'ta antik kentimiz bulunuyor. Diğer taraftan Kuş Cenneti projemiz nihayete eriyor. Dolayısıyla kültür turizm açısından bu ilçemiz çok iyi bir potansiyele sahip" dedi.

Bu konut projesinin devlet memurlarının konaklamasında önemli bir kolaylık sağlayacağına vurgu yapan Başkan Fatma Şahin, "Nizip'ten Karkamış'a günlük rutin yol yapan memurlarımız açısından bu inşa edilen daireler, onları rahatlatacak. Çünkü Nizip-Karkamış arası her gün bu yolu gelip gitmek ciddi zaman kaybına neden oluyor. Bu anlamda Karkamış'ın kendi ihtiyacını kendi içerisinde giderebilmesi adına bu konut ihtiyacına hızlıca cevap vermek önemliydi. Biz de Gazi Konut olarak gelen talep üzerine hemen reaksiyon aldık. Konut projesi, ilçeye ilaç gibi iyi gelecektir" diye konuştu.

Gazi Konut'un giderek bir marka haline geldiğini anlatan Başkan Fatma Şahin, "Gazi Konut çok hızlı bir şekilde bina yapımını tamamlıyor. Kalifikasyonu arttı. Bunun yanı sıra uygun ve güvenilir yapılar inşa ediyor. Bu konut anlayışıyla örnek bir nitelik taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Akgün, konut projesinin hayırlı olmasını diledi

Karkamış Kaymakamı Ferdi Akgün, Karkamış'ın konut ihtiyacını önemli oranda cevap verecek bu projenin şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere teknik heyete teşekkürlerini iletti.

2027 Mayıs ayında konutların anahtar teslimi yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz, Başkan Fatma Şahin'in talimatıyla Karkamış'ta 100 konut projesini başlattıklarını aktararak, "Bugün incelemesini yaptığımız inşaat alanında 25 daire bulunuyor. Bunlar 2+1 dairelerden oluşuyor. Kısmet olursa dairelerimizin anahtar teslimini 2027 Mayıs ayında yapacağız" ifadelerini kullandı.