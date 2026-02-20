Fatma Teyze'nin Balık Avı - Son Dakika
20.02.2026 09:46
79 yaşındaki Fatma Teyze, Rize'de saçma ile balık tutarken hayranlık uyandırıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde deniz kenarında saçma atarak balık tutan 79 yaşındaki Fatma Teyze'nin balık tutma görüntülerini gören hayran kalıyor.

Rize'nin Ardeşen İlçesi'ne bağlı Işıklı Köyü sahilinde yerel halk saçma ile balık tutuyor. Kıyıda dolaşan kefalleri saçma ile avlayan halk hem balık tutmanın keyfini hem tutulan balığın tadını çıkartıyor.79 yaşındaki Fatma Yakıcı da oğlu Sait Yakıcı ile birlikte deniz kenarında saçma ile balık tutmanın tadını çıkartıyor. Sessiz sessiz suya yaklaşarak pusuya yatan Fatma Teyze, fırsatını bulduğunda kilolarca ağırlıktaki saçmasını atıyor ve tuttuğu balıkların tadını çıkartıyor. Oğlu Sait Yakıcı tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan Fatma Teyze'nin saçma attığı ve balık tuttuğu görüntüler ise anne Yakıcı'ya hayran bıraktırıyor. - RİZE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
