Fatma Teyze\'nin Balık Avı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde deniz kenarında saçma atarak balık tutan 79 yaşındaki Fatma Teyze'nin balık tutma görüntülerini gören hayran kalıyor.

Rize'nin Ardeşen İlçesi'ne bağlı Işıklı Köyü sahilinde yerel halk saçma ile balık tutuyor. Kıyıda dolaşan kefalleri saçma ile avlayan halk hem balık tutmanın keyfini hem tutulan balığın tadını çıkartıyor.79 yaşındaki Fatma Yakıcı da oğlu Sait Yakıcı ile birlikte deniz kenarında saçma ile balık tutmanın tadını çıkartıyor. Sessiz sessiz suya yaklaşarak pusuya yatan Fatma Teyze, fırsatını bulduğunda kilolarca ağırlıktaki saçmasını atıyor ve tuttuğu balıkların tadını çıkartıyor. Oğlu Sait Yakıcı tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan Fatma Teyze'nin saçma attığı ve balık tuttuğu görüntüler ise anne Yakıcı'ya hayran bıraktırıyor. - RİZE