Fazıl Say, Marmaris\'te unutulmaz bir konsere imza attı

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(MUĞLA) - Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Serenad Bağcan'ın seslendirdiği Dünya Anne şarkıları ile unutulmaz bir konsere imza attı.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 3. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konseri yaklaşık 5 bin kişi izledi. Amfitiyatro'yu dolduran izleyicilere, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Marmaris'te tatil yapan ünlü sanatçı Emel Sayın da eşlik etti.

Kadın şairlerin şiirlerini, isyanlarını, dramlarını ve cesaretlerini notalara döken Fazıl Say'a, güçlü sesiyle solist Serenad Bağcan, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman eşlik etti. Yekta Kopan'ın sunuculuğunda gerçekleşen, Şüküfe Nihal Başar, Ayten Mutlu, Gülten Akın, Nilgün Marmara, Sezen Aksu, Furuğ Ferruhzad, Birhan Keskin, Ece Temelkuran, Didem Madak, Bejan Matur ve Selenay Koçer'in şiirlerinin seslendirildiği konser 'İnsan insan' eseriyle sona erdi.