Fazla Kurutulmamış Çaylar Tavsiye Edildi - Son Dakika
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Yerel

Fazla Kurutulmamış Çaylar Tavsiye Edildi

Uzman, kış çayı olarak fazla kurutulmamış bitki çaylarının tüketimini önerdi.

28.01.2025 22:20
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Uzmanı uyardı, fazla kurutulmamış bitki çaylarını tüketin

YOZGAT - Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle kış çayına olan talep arttı, fazla kurulmamış bitki çaylarının tüketilmesi tavsiye edildi.

Yozgat'ta aktarlık yapan esnaf Yakup Yılmaz havaların soğuk olmasından dolayı kış çayı ve C vitamini oranı yüksek olan ürünlere talebin arttığını söyledi. Kış çayı, ıhlamur, kuşburnu, adaçayı gibi ürünleri müşterilere önerdiğini belirten Yılmaz, bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerin daha çok satıldığını ifade etti. Karışık kış çayının içinde adaçayı, ıhlamur, altın otu, ebegümeci, karanfil gibi birçok çeşit bulunduğunu ve hastalık çeşidine göre önerilen bitkilerin de değişkenlik gösterdiğini söyledi. "Boğaz ağrısı için gelenlere ebegümeci ve adaçayını birlikte tüketmelerini öneriyoruz. Boğazdaki iltihabı alıyor. Kuvvetli öksürük şikayeti olanlara ayva yaprağını öneriyoruz. Rahatlatıcı özelliği var. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar için ise ıhlamur ve kuşburnu öneriyoruz" dedi.

"Bitkileri fazla kullanmak doğru değil"

Her bitkinin dozunda kullanılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Bitkiler gereğinden fazla kullanılırsa mide bağırsak problemleri olabilir. Bunun için ölçülü şekilde bir süre kullanmak lazım. Örneğin 1 hafta kullandıktan sonra vücudun dinlendirilmesi lazım. Çok kullanıldığında bağırsak florası bozulabilir "cümlelerine yer verdi.

"Ihlamurun kilosu 2 bin lira"

Bitki çaylarının küçük paketler halinde veya kilo işi satıldığını ifade eden Yılmaz, "Ihlamurun kilosu 2 bin lira, kuşburnu 200 lira, paketli kış çayları 90 lira ile 60 lira arasında değişiyor. Geçen dönemde yangınların olması nedeniyle ıhlamur ağaçları da yandı. Piyasada ıhlamur bulmak zorlaştı. Fiyatı astronomik şekilde yükseldi. Vatandaşlar 20, 30, 50 gram şeklinde az az alıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yakup Yılmaz, Ekonomi, Yozgat, Sağlık, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fazla Kurutulmamış Çaylar Tavsiye Edildi - Son Dakika

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