Felç Geçiren Necati Tepe, Sporla İyileşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Felç Geçiren Necati Tepe, Sporla İyileşti

Felç Geçiren Necati Tepe, Sporla İyileşti

53 yaşındaki Necati Tepe, beynine pıhtı atması sonucunda felç geçirdikten sonra Esenyurt Belediyesi'nin hazırladığı kuvvet antrenmanları programıyla yeniden yürümeye başladı. Hem fiziksel hem psikolojik destek alan Tepe, spor sayesinde hayatına geri döndü.

20.01.2025 15:13  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beynine pıhtı atması sonucu felç kalan 53 yaşındaki Necati Tepe, kuvvet antrenmanları sayesinde yeniden yürümeye başladı.

Esenyurt'ta yaşayan Necati Tepe, beynine pıhtı atması sonucu felç geçirerek vücudunun sol tarafını kullanamaz hale geldi. Yatağa bağımlı hale gelen vatandaşın imdadına Esenyurt Belediyesi yetişti. Uzun süre hastanelerde fizik tedavi gören ancak bir sonuç alamayan Tepe için belediyenin spor antrenörleri hareket kabiliyetini ve kas gelişimini destekleyecek bir program hazırladı. 6 ay boyunca haftanın 3 günü kuvvet antrenmanları yapan tepe, tek başına yürümeye ve vücudunun sol kısmını kullanmaya başladı. Tedavi sürecinde belediyeden psikolojik destek de alan Necati Tepe, kısa sürede büyük gelişim göstererek hareket kabiliyetini yeniden kazandı.

"Sporla iyileştim"

Antrenmanlar sayesinde hayata yeniden bağlandığını söyleyen Necati Tepe, "İşteyken rahatsızlandım, hastaneye gittim. Beynime pıhtı attığı için üç ay hastanede kaldım. Yataktan hiç kalkamıyordum. Fizik tedavi gördüm. Yetersiz kalınca belediyemizin spor salonuna başvurdum. Hocamız sağ olsun beni kabul etti. Spor yaparak iyileştim. Önceden tek başıma yürüyemiyordum. Şimdi yürüyebiliyorum. Sol kolumu oynatamıyordum ama artık istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Sadece spor yapmakla iş bitmiyor. Buradaki hocalarımız beni psikolojik olarak da çok rahatlattı. Hayata küsmüştüm. Fizik tedaviye gidiyordum ama verim alamadım. Burası sayesinde hayata yeniden bağlandım. Belediyemize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hem fiziksel hem psikolojik destek sağladık"

Vatandaşa, kuvvet antrenmanlarının yanı sıra psikolojik olarak da destek olduklarını ifade eden Esenyurt Belediyesi Spor Antrenörü Selami Kahveci ise şöyle konuştu: "Necati Bey, bize geldiğinde vücudunun sol tarafını kullanamıyordu. Kas kaybı oluşmuştu. Sağlık geçmişiyle ilgili ön bilgisini alarak bir program hazırladık. Kendisiyle haftanın 3 günü çalıştık. Vücudun sol tarafı zayıflamaya başlamıştı. Biz tamamen oraya yönelerek antrenman hazırladık. Bu doğrultuda yüzde yetmişlik bir iyileşme sağladık." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Sağlık, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Felç Geçiren Necati Tepe, Sporla İyileşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
00:48 İzmir’de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti İzmir'de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
23:16 Bakanlık koltuğuna mı oturacak TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında açıkladı Bakanlık koltuğuna mı oturacak? TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında açıkladı
22:24 Gazze’de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 17:00:44. #1.11#
SON DAKİKA: Felç Geçiren Necati Tepe, Sporla İyileşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.