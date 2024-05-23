Felçli çocuklara yardım: Miraç akülü sandalye, Şilan hasta yatağına kavuştu - Son Dakika
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Felçli çocuklara yardım: Miraç akülü sandalye, Şilan hasta yatağına kavuştu

Felçli çocuklara yardım: Miraç akülü sandalye, Şilan hasta yatağına kavuştu

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki felçli Miraç Murda, akülü sandalyesine kavuşurken, sırtı yara içinde olan Şilan Bor ise hasta yatağına sahip oldu. Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, minik Miraç ve Şilan'ın çağrısına cevap vererek, ihtiyaçları olan akülü sandalye ve hasta yatağını kendilerine teslim etti. Dernek yetkilileri, bugüne kadar 607 otomatik hasta yatağı, 847 akülü sandalye ve 1246 manuel sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.

23.05.2024 13:09
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Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden 10 yaşındaki felçli Miraç Murda akülü sandalyesine, sırtı yara içinde kalan Şilan Bor ise hasta yatağına kavuştu.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde ikamet eden felçli Miraç Murda (10) ile sırtı yara içinde olan Şilan Bor, sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden destek istedi. Minik Miraç'ın ve Şilan'ın çağrısına sessiz kalmayan dernek yetkilileri, aldıkları akülü sandalye ve hasta yatağını kendilerine teslim etti. Akülü sandalyeyi teslim alan anne Evin Murda, dernek üyelerine teşekkür etti.

Derneğin bugüne kadar 607 otomatik hasta yatağı, 847 akülü sandalye ve bin 246 manuel sandalyeyi ihtiyaç sahibine teslim ettiğini belirten dernek yetkililerinden Rıfat Yıldız, "Dernek olarak dün Şilan Bor kızımıza hasta yatağını, bugün de Miraç çocuğumuza akülü sandalyeyi verdik. Umut olmaya çalışıyoruz. Dernek olarak bundan sonra da umut olmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Felçli çocuklara yardım: Miraç akülü sandalye, Şilan hasta yatağına kavuştu - Son Dakika

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