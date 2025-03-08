Felçli Kadın, El Emeği Ürünleriyle Aile Ekonomisine Destek Oluyor - Son Dakika
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Felçli Kadın, El Emeği Ürünleriyle Aile Ekonomisine Destek Oluyor

Felçli Kadın, El Emeği Ürünleriyle Aile Ekonomisine Destek Oluyor

Ordu'da yaşayan 47 yaşındaki Günay Kılıç, sağ tarafı felç olmasına rağmen tek eliyle işlediği el emeği ürünlerini El Emeği Çarşısı'nda satarak ailesine ekonomik katkı sağlıyor. Kılıç'ın azmi, diğer kadınlara da ilham veriyor.

08.03.2025 10:28  Güncelleme: 10:31
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Ordu'da yaşayan ve sağ tarafı felçli olan 47 yaşındaki Günay Kılıç, engeline rağmen tek eliyle işlediği el emeği göz nuru ürünlerini Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik ücretsiz hizmeti olan El Emeği Çarşısı'nda satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kılıç'ın azmi, üreten tüm kadınlara da örnek oluyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Günay Kılıç, 20 yıl önce bir yakının kaybetmesi üzerine geçirdiği rahatsızlık sonucu felç kaldı. Sağ tarafını kullanamayan Günay Kılıç, hastalığın ilk zamanlarında bulunduğu duruma alışmakta zorluk yaşadı. Bu durumu kabullenmeyen Kılıç, sonrasında evinde el işi yapmaya başladı. Tek eliyle yapmasına rağmen kendini geliştiren Kılıç, bu ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlamak istedi.

El Emeği Çarşısı ile satışları arttı

Kılıç için el emeği ürünler konusundaki dönüm noktalarından biri Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin El Emeği Çarşısı ile tanışması oldu. Kadınların el emeği ürünlerini herhangi bir ücret almadan satış yapmasını sağlayan ve pazar sorununu ortadan kaldıran çarşıya başvuran Kılıç, burada işlediği ürünleri satmaya başladı. Bu sayede satışlarını arttıran Kılıç, hem ev ekonomisine hem de çocuklarının eğitimine destek oldu.

"Yaparım dedim ve yaptım"

Hastalık ve el işine başlama süreçlerini anlatan Günay Kılıç, ilk zamanlarda durumu kabullenmekte zorlandığını söyledi. El işi ürünleri ile hayata tutunduğunu ve El Emeği Çarşısında da satışlarının artması ile ailesine desteğinin çoğaldığını ifade eden Kılıç, "20 yıl önce felç geçirdim ve o günden bu yana sağ tarafımı kullanamıyorum. Bu durum beni çok üzdü. İlk zamanlar hiçbir şey yapmak istemedim. Ailem ve komşularımın beni motive etmesi ile el işi yapmaya başladım. Yaptığım ürünleri de arkadaşlarım benden almaya başladı. Daha sonra yaptığım işleri daha da çok satabilirim diye düşünürken Ordu Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz hizmet veren El Emeği Çarşısı olduğunu öğrendim ve gelip başvurdum. Bunun üzerine El Emeği Çarşısında satış yapmaya başladım. Burada satış yaptıkça kazancım da müşterilerimde arttı. Tam bir aile ortamı. Bize bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben 'yapamam edemem' demedim. 'Ben yaparım' dedim ve yaptım" dedi.

Diğer kadınlara da örnek oluyor

Kılıç'ın azmi yalnızca ailesine verdiği destekle sınırlı kalmadı. El Emeği Çarşısındaki diğer kadınlarda onun azmine hayran kaldı. Kılıç'ın tek eli ile güzel işler ortaya koyduğunu aktaran kadınlar, kendilerine örnek aldıklarını da sözlerine eklediler.

Öte yandan, Altınordu ve Ünye ilçelerinde birbirinden farklı ürünlerin görücüye çıktığı El Emeği Çarşısı pazar günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Bu alanlarda satış yapmak isteyen kadınlar ise Altınordu ve Ünye ilçesindeki El Emeği Çarşı'larına bireysel olarak başvurabiliyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Felçli Kadın, El Emeği Ürünleriyle Aile Ekonomisine Destek Oluyor - Son Dakika

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