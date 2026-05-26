Fethiye Belediye Başkanı Karaca\'ya silahlı saldırı soruşturmasında 5 kişi adliyede sevk edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gerçekleştirilen silahlı saldırı olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışmada gözaltına alınan şüphelilerin sorguları tamamlanırken, zanlılar sabah saatlerinde Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıyla bağlantılı kişilerin kısa sürede yakalandığı, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ile bazı delillere de ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan saldırıda yaralanan Belediye Başkanı Karaca'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise iyiye gittiği de öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA