Fethiye Belediye Başkanı'ndan Göcek Tüneli Ücretine Tepki

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(MUĞLA)- Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 950 metrelik Göcek Tüneli'nden binek araçlar için 60 TL ücret alınmasına tepki göstererek, "Bu kabul edilemez bir durumdur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok" dedi.

Belediye Başkanı Alim Karaca, Göcek Tüneli'nden binek araçlar için 60 TL ücret alınmasına tepki gösterdi. Ambulansların bile ücret ödeyerek tünelden geçmek zorunda kaldığını belirten Başkan Karaca, "Bu kabul edilemez bir durumdur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok" dedi.

Başkan Karaca, yeni atanan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı'nı ziyaretlerinde konuyu gündeme getirdiklerini belirterek, "İlçe başkanı, işletme süresinin 2026'nın başında sona ereceğini söyledi. Ancak biz resmi bir yazı talep ettik. Eğer bu yazı gelirse kamuoyuna detaylı bir basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu ise sözleşme süresiyle ilgili farklı bir bilgiye ulaştıklarını aktararak, "31 Aralık 2025'te sona ermesi gereken anlaşma, 20 Mayıs 2030'a uzatılmış görünüyor" ifadelerini kullandı.