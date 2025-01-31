Fethiye Belediye Başkanı'ndan Göcek Tüneli Ücretine Tepki - Son Dakika
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Yerel

Fethiye Belediye Başkanı'ndan Göcek Tüneli Ücretine Tepki

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Göcek Tüneli'nden binek araçlar için alınan 60 TL ücretin kabul edilemez olduğunu ve ambulansların bile ücret ödeyerek geçmek zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, sözleşme süresiyle ilgili belirsizlikler üzerinde durdu.

31.01.2025 15:06  Güncelleme: 16:32
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(MUĞLA)- Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 950 metrelik Göcek Tüneli'nden binek araçlar için 60 TL ücret alınmasına tepki göstererek, "Bu kabul edilemez bir durumdur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok" dedi.

Belediye Başkanı Alim Karaca, Göcek Tüneli'nden binek araçlar için 60 TL ücret alınmasına tepki gösterdi. Ambulansların bile ücret ödeyerek tünelden geçmek zorunda kaldığını belirten Başkan Karaca, "Bu kabul edilemez bir durumdur. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok" dedi.

Başkan Karaca, yeni atanan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı'nı ziyaretlerinde konuyu gündeme getirdiklerini belirterek, "İlçe başkanı, işletme süresinin 2026'nın başında sona ereceğini söyledi. Ancak biz resmi bir yazı talep ettik. Eğer bu yazı gelirse kamuoyuna detaylı bir basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu ise sözleşme süresiyle ilgili farklı bir bilgiye ulaştıklarını aktararak, "31 Aralık 2025'te sona ermesi gereken anlaşma, 20 Mayıs 2030'a uzatılmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fethiye Belediye Başkanı'ndan Göcek Tüneli Ücretine Tepki - Son Dakika

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