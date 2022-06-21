'Batı Torosların en büyük yayla yörük göçü' olarak da bilinen yürüyüş için kayıtların sürdüğü açıklandı.

Kaynak: ANKA

Fethiye Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Fethiye Belediyesi'nden Yayla Yürüyüşü - Son Dakika

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