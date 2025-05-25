Fethiye\'de 25 Çift Unutulmaz Tarihte Nikah Kıyıldı

Evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarihte başlamak isteyen çiftler, takvimler 25.05.2025'i gösterdiğinde Fethiye'de nikah dairesine akın etti. Fethiye Belediye Nikah dairesinde bir günde 6-7 nikah kıyılırken, bu kez bir günde 25 çift, nikah kıydırdı. Fethiye Belediyesi Evlendirme dairesinden aylar öncesinden randevu alan 25 çiftin nikahı bir günde kıyıldı.

Bu unutulmaz günde nikah kıydırmak isteyen çiftler, Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Her 30 dakikada bir gerçekleşen nikah merasimini Fethiye Belediye nikah memurları Fatma Turgut Arıkan ile Mehmet Küçükala alkışlar arasında kıydı.

Her nikahın ardından nikah şekerleri dağıtılıp, çiftler tebrik edilip, bol bol hatıra fotoğrafları çekildi.

Çiftler nikah tarihinin unutulmaz olması nedeniyle 25.05.2025 tarihini seçtiklerini ve çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Belediye nikah memurları Fatma Turgut Arıkan ve Mehmet Küçükala, "Bugünü özel gün olarak seçen çiftler, dairemize başvurarak dünya evine girdiler. Bugün aslında 5-6 nikah olurdu. 25/05.2025 olduğu için çiftler nikah için yoğunluk oluşturdu. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz" ifadelerini kullandılar. - MUĞLA