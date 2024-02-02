Yerel

Fethiye'de cep telefonu bataryası bomba gibi böyle patladı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye'de ilçesinde işyerinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olay anında çalışanlar kısa süreli panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, yerel bir televizyon kanalında çalışan Sertaç Bayraktar işyerinde telefonunu şarja takmak istedi. İlk denemesinde telefonun şarj olmadığını gören Bayraktar, telefonu şarj etmeye çalışırken batarya bir anda patlayarak alev aldı. Bayraktar, alevler ve dumanlar içinde kalan telefonu yere fırlatarak üzerine su döktü. Olay sırasında işyerinde kısa süreli panik yaşandı. Telefonda hasar meydana gelirken, Bayraktar'ın elinde hafif derecede yanık oluştu. Olay anı, işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Büyük tehlike atlattım"

Bayraktar, olayın nasıl yaşandığını anlatarak, "Telefonu şarja takmak istedim. Şarj olmadı. Sorunu çözmek için uğraşırken, telefon bir anda patladı. Telefondan alev ve dumanlar çıkınca bende yere attım. Kimse şarjda telefon oynamasın. Büyük bir tehlike atlattım. Vatandaşlar telefonda sorun yaşadığında en yakın teknik servise başvursun" diye konuştu.