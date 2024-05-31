Fethiye'de Tarihi TCG Nusret Mayın Gemisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye'de Tarihi TCG Nusret Mayın Gemisi Ziyarete Açıldı

Fethiye\'de Tarihi TCG Nusret Mayın Gemisi Ziyarete Açıldı

Fethiye İskelesi'ne demirleyen TCG Nusret, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Ziyaretçiler, geminin iç yapısını ve sergilenen objeleri inceleme fırsatı buldu. Gemiyi ziyaret edenler, Çanakkale Savaşı ve Nusret Mayın Gemisi'nin rolü hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, bu tür etkinliklerin geçmişi hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

31.05.2024 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye, tarihi TCG Nusret Mayın Gemisi'ni ağırladı. Tarihi önem taşıyan geminin ziyareti, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Fethiye İskelesine demirleyen TCG Nusret, kapılarını vatandaşlara açarak tarih meraklılarına ve denizcilik sevdalılarına eşsiz bir deneyim sundu. Gemiyi ziyaret edenler, hem tarihe tanıklık etme şansını yakaladılar hem de geminin iç yapısını ve sergilenen objeleri yakından inceleme fırsatı buldular. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi karşısında gemi yetkilileri, gemi hakkında bilgilendirici turlar düzenledi. Ayrıca, Çanakkale Savaşı ve Nusret Mayın Gemisi'nin savaş sırasında oynadığı kritik rol hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Gemi ziyareti sırasında duygusal anlar yaşayan bazı vatandaşlar, Nusret Mayın Gemisi'nin tarihin önemli bir parçası olduğunu ve bu tür etkinliklerin, geçmişi hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından çok değerli olduğunu belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İnceleme, Fethiye, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de Tarihi TCG Nusret Mayın Gemisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 21:52:35. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Tarihi TCG Nusret Mayın Gemisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement