Fethiye\'de Tarihi TCG Nusret Mayın Gemisi Ziyarete Açıldı

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Fethiye, tarihi TCG Nusret Mayın Gemisi'ni ağırladı. Tarihi önem taşıyan geminin ziyareti, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Fethiye İskelesine demirleyen TCG Nusret, kapılarını vatandaşlara açarak tarih meraklılarına ve denizcilik sevdalılarına eşsiz bir deneyim sundu. Gemiyi ziyaret edenler, hem tarihe tanıklık etme şansını yakaladılar hem de geminin iç yapısını ve sergilenen objeleri yakından inceleme fırsatı buldular. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi karşısında gemi yetkilileri, gemi hakkında bilgilendirici turlar düzenledi. Ayrıca, Çanakkale Savaşı ve Nusret Mayın Gemisi'nin savaş sırasında oynadığı kritik rol hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Gemi ziyareti sırasında duygusal anlar yaşayan bazı vatandaşlar, Nusret Mayın Gemisi'nin tarihin önemli bir parçası olduğunu ve bu tür etkinliklerin, geçmişi hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından çok değerli olduğunu belirtti. - MUĞLA