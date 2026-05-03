Fethiye'de yağlı güreş heyecanı

03.05.2026 19:40  Güncelleme: 19:41
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 4. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde İsmail Balaban'ı yenen Cengizhan Şimşek kazanırken, güreş ağalığını 10 milyon 48 bin lirayla Batuhan Kiremitli üst üste üçüncü kez aldı.

Fethiye Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında düzenlenen organizasyona, 40'ı başpehlivan olmak üzere toplam 550 güreşçi katıldı. Gün boyu süren kıyasıya mücadelelerin ardından finalde İsmail Balaban ile karşılaşan Cengizhan Şimşek, rakibini mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Yoğun ilgi gören güreşleri ayrıca çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş tribünlerden takip etti. Organizasyon, hem sportif rekabeti hem de geleneksel değerleri bir araya getirerek Fethiye'de unutulmaz bir gün yaşattı.

Güreş ağalığı için yapılan açık artırmada ise dört isim yarıştı. 10 milyon 48 bin liralık teklifiyle Batuhan Kiremitli, üst üste üçüncü kez güreş ağası unvanını kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise organizasyonun bölgesel önemine vurgu yaparak, "Yağlı güreşler sadece bir spor değil, aynı zamanda kültürümüzün ve birlikteliğimizin güçlü bir simgesi. Bugün burada gördüğümüz tablo, Muğla'nın ve Fethiye'nin bu değerlere ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Bu organizasyonların artarak devam etmesi için destek vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, Yerel, Son Dakika

