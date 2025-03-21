Fethiye'de Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Fethiye'de Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri

Fethiye\'de Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri

Fethiye'de Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler büyük ilgi gördü.

21.03.2025 20:20
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Yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Fethiye'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Beşkaza Meydanı'nda yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Fethiye'de, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezi (SAYAP) ile Fethiye Turizm, Tanıtım, Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) işbirliğinde organize edildi. Resim çalışmaları, spor egzersizleri, dans ve müzik gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinlik, SAYAP üyeleri ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Cemil Yavuz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "6 yıldır Fethiye'de yaşlılık çalışmaları yürütüyoruz. Benim uzmanlık alanım yaşlı sağlığı. Dünya nüfusuyla birlikte ülkemizin nüfusu da hızla yaşlanıyor. Bu nedenle yaşlıların aktif hayatın içinde yer almasını desteklememiz gerekiyor. Devlet bu konuda çalışmalar yürütüyor, bizler de destek sağlıyoruz. Amacımız, yaşlılarımızın sağlıklı bir yaşlanma sürecine geçişini desteklemek" dedi.

Dr. Yavuz, yaşlı bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanmalarına katkıda bulunmak amacıyla farklı alanlarda eğitimler düzenlediklerini belirterek, "Haftada iki gün spor derslerimiz var. Uzaktan İngilizce dersleri, resim, satranç, bilinç geliştirme eğitimleri ve beceriye dayalı dersler sunuyoruz. Ayrıca, konferanslar ve koro dersleri de programımızda yer alıyor. Bugün ise Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlılarımızın topluma kattıkları değeri bir kez daha hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, FETAV'ın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle düzenlenirken, organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve bireylere teşekkür edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de Yaşlılara Saygı Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

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