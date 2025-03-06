Fethiye Devlet Hastanesi'nin Kantini Mühürlendi - Son Dakika
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Fethiye Devlet Hastanesi'nin Kantini Mühürlendi

Fethiye Devlet Hastanesi\'nin Kantini Mühürlendi

Fethiye Devlet Hastanesi'nde bulunan kantin, Yapı Kayıt Belgesi olmadığı için Fethiye Belediyesi tarafından mühürlendi. Kantinin kapatılmasıyla hastalar ve hasta yakınları mağdur oldu; hastane yönetimi ise çözüm arayışında.

06.03.2025 16:17  Güncelleme: 16:24
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Fethiye Devlet Hastanesi'nin kantini, Yapı Kayıt Belgesi olmadığı gerekçesiyle Fethiye Belediyesi tarafından mühürlendi. Vatandaşlar kantinin kapanmasıyla mağdur oldu.

Fethiye Devlet Hastanesi'nde hizmet veren kantin, Yapı Kayıt Belgesi bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi. CİMER'e yapılan şikayet üzerine harekete geçen Fethiye Belediyesi, hastane bahçesindeki kantini kapatarak faaliyetlerine son verdi. Kantinin mühürlendiğini gören hastalar ve hasta yakınları, ihtiyaçlarını karşılayamadan geri dönmek zorunda kaldı. Özellikle uzun süre hastanede vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, kantinin kapatılmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirttiler.

Hastane yönetimi çözüm arayışında

Fethiye Devlet Hastanesi yetkilileri, kantinsiz kalan hastane için en kısa sürede yeni bir çözüm bulmak adına çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kantinin kapanmasının hastalar ve sağlık çalışanları için büyük bir eksiklik oluşturduğunu söyleyen yetkililer, en kısa zamanda alternatif bir kantin düzenlemesi yapacaklarını ifade ettiler.

Kapatılan kantinin 12 yıldır hastane bahçesinde hizmet verdiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye Devlet Hastanesi'nin Kantini Mühürlendi - Son Dakika

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