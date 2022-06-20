'Fethiye Körfezi, Göcek/Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı' Tamamlandı - Son Dakika
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'Fethiye Körfezi, Göcek/Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı' Tamamlandı

20.06.2022 15:46
'Fethiye Körfezi, Göcek/Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı' Tamamlandı

Fethiye Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarının korunması ve yönetilmesine ilişkin çözüm modeli oluşturmak amacıyla Fethiye’ye bağlı Göcek Mahallesi’nde ‘Fethiye Körfezi, Göcek/Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı’ düzenlendi. İki gün süren çalıştayın ilk gününde koylarda inceleme gezisi yapılırken, ikinci gününde ise katılımcılar sunum yaptı.

Fethiye Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarının korunması ve yönetilmesine ilişkin çözüm modeli oluşturmak amacıyla Fethiye'ye bağlı Göcek Mahallesi'nde 'Fethiye Körfezi, Göcek/Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı' düzenlendi. İki gün süren çalıştayın ilk gününde koylarda inceleme gezisi yapılırken, ikinci gününde ise katılımcılar sunum yaptı.

Çalıştay, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi, Dalaman Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ile TÜRSAB Batı Akdeniz Bölge Temsilciliği'nin katılımlarıyla düzenlendi.

Hukuki açıdan kıyı ve koyların yönetimi hakkında bilgiler veren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, "Fethiye, Göcek, Dalaman koyları dünyada eşi benzeri olmayan koylar. Her bakımından biricik koylar. Fakat bu büyük zenginliği, gelecek nesillere bırakamayacağız. Bu koylar ciddi bir kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya. Çalıştayımız işaret fişeği attı. Ümit ediyoruz ki, Bu tünelin ucundaki görünen ışık olur" dedi.

Göcek Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Onur Ugan da "Bu çalıştay bizim yerel paydaşlarla turizmcisiyle, yatçısıyla, marinacısıyla, buradaki balıkçısıyla bu koylardaki işletim modelinin nasıl olması gerektiği, burayı nasıl koruyarak gelecek nesillere aktarabiliriz konusunda bilimsel verilere dayalı, yerel ekonomiyi düşünen bir modül önermek. Çalıştay sonucunda bir bilimsel rapor çıkmasını bekliyoruz. Biz burada belediyelerle yerel odalarla, yerel sivil toplum örgütleriyle, halkımızla beraber ortak akılı bulup gelecek nesillere aktarılacak mavi ve yeşil koylar istiyoruz" diye konuştu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, konuya ilişkin uzun bir süreç boyunca çalışmalarını sürdüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Aylardan beri çalışıyoruz bu konuyla alakalı. Biliyorsunuz Göcek köyler ihaleye çıkmıştı. İhalelerin iptal olmasıyla başladı her şey. Biz bununla ilgili Fethiye ölçeğinde bütün arkadaşlar, bütün STK olarak çalıştık. İhalelerle iptal edilmesi için davamızı açtık. İhaleler de iptal edildi. Tabii bu süreçten sonra ne yapabiliriz? B planımız ne olmalı diye çalışmaya başladık. İki aydan beri uğraşıyoruz. Göcek halkı, bütün STK'lar, belediyeler, Samsun, Dalaman Belediyemiz, Fethiye Belediyemiz bu çalıştay için epey çalıştık ama bugün buraya geldik. Sadece mandıra olayı değil koylarımızda çok büyük sorunlarımızda var. Bunların hepsini masaya yatırdık. Bilimsel araştırmalar yaptık. Hocalarımız çağırdık. Akademisyenler, hukukçular, hepsi buraya toplandılar. İyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bunun sonuçlarını bir rapor haline getirip önümüzdeki günlerde yetkililere, Büyükşehir Belediyesi'ne, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na dosyamızı ileteceğiz. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Fethiye Körfezi, Göcek, Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayımızın 2. gününde; Büyükşehir Belediye Başkanım Dr. Osman Gürün ve Dalaman Belediye Başkanım Muhammet Karakuş'un da katılımıyla sona erdi. Böylesine önemli bir çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Turizm ve Yerel Ekonomi Açısından Kıyı ve Koyların Yönetimi" ve "Göcek Koyları Kullanım Esaslarına İlişkin Katılımcı Görüşleri ve Değerlendirmesi" oturumları gerçekleştikten sonra çalıştay sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 'Fethiye Körfezi, Göcek/Dalaman Koylarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı' Tamamlandı - Son Dakika

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