FETÖ Darbe Girişimi Aracı Tekirdağ\'da Sergileniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara Kızılay'da tankın namlusu ile deldiği ve ezdiği hafif ticari araç, o gece yaşananları unutturmamak amacıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sergilenmeye başlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Süleymanpaşa'daki meydanda sergilenen araç, vatandaşların ilgisini çekti. Tankın altında kalarak ağır hasar gören hafif ticari aracın önüne, yaşananların anlatıldığı bilgilendirme panosu da yerleştirildi.

Panoda yer alan bilgilere göre, araç sahibi Hikmet Harput, 15 Temmuz gecesi ablası Eylül Karabul'den ödünç aldığı araçla yola çıktı. Ankara Kızılay'dan geçerken bir tankla karşılaşan Harput, önce duruma anlam veremedi. Tankın üzerine ilerlemeye başlaması üzerine araçtan inmeye çalışırken tankın namlusu aracın camından içeri girdi. Hikmet Harput son anda kendisini dışarı atarak kurtulurken, tank aracı önüne katarak sürüklemeye başladı. Olay sırasında kolu kırılan Harput, gece hastaneye gidemedi. Harput saniyelik bir karar ile o gece ölümden döndü.

Araç, o gece yaşananları unutturmamak amacıyla sergileniyor.

Öte yandan, tankın ezdiği aracın hemen yanında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında zarar gören araçlar, kamu binaları ve çeşitli yapıların fotoğraflarının yer aldığı sergi de ziyarete açıldı.

Yetkililer, serginin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında belirli süre boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacağını belirtti. - TEKİRDAĞ