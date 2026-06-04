FETÖ Üyesi İhraç Yüzbaşı Yakalandı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı yakalandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı K.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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